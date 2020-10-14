Son dakika haberi | A Milli Takım'da Burak Yılmaz cezalı duruma düştü! Rusya maçında yok
Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı konuk ettiği maçta kırmızı kart gören Burak Yılmaz, Rusya karşısında cezalı duruma düştü.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup mücadelesinde A Milli Takımımız, Sırbistan ile karşılaştı.
Müsabakanın 44. dakikasında Sasa Lukic'e faul yapan Burak Yılmaz, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Yılmaz, maçın son anlarına doğru 90+1'de gördüğü ikinci sarı kart sonrası ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Deneyimli golcü, 15 Kasım Pazar günü oynanacak Rusya karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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