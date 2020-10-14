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GeriFutbol Son dakika haberi | A Milli Takım'da Burak Yılmaz cezalı duruma düştü! Rusya maçında yok
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Haber Giriş: 14.10.2020 - 23:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | A Milli Takım'da Burak Yılmaz cezalı duruma düştü! Rusya maçında yok

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Son dakika haberi | A Milli Takım'da Burak Yılmaz cezalı duruma düştü! Rusya maçında yok
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Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı konuk ettiği maçta kırmızı kart gören Burak Yılmaz, Rusya karşısında cezalı duruma düştü.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup mücadelesinde A Milli Takımımız, Sırbistan ile karşılaştı.

Müsabakanın 44. dakikasında Sasa Lukic'e faul yapan Burak Yılmaz, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Yılmaz, maçın son anlarına doğru 90+1'de gördüğü ikinci sarı kart sonrası ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Deneyimli golcü, 15 Kasım Pazar günü oynanacak Rusya karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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