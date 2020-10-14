Son dakika haberi | A Milli Takım'a iyi oyun yetmez, kazanmak şart

Her maç performansını daha da yükselten, futboluyla izleyenleri mest eden ay yıldızlıların çıkışını 3 puanla taçlandırması tüm Türkiye’nin beklentisi. Millilerin grupta liderlik iddiasını sürdürebilmesi için de bugünkü maç büyük önem taşıyor.

A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında bugün sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Almanya karşısında 3 kez geri düşmesine karşın beraberliği yakalamayı başaran, Rusya deplasmanında özellikle 2. yarıda rakibe sahayı dar ederken 2 topu direkten dönen Ay yıldızlılar galibiyet özlemine bugün son vermekte kararlı. Her maç performansını daha da yükselten oyunuyla izleyenleri mest eden Ay yıldızlı ekibimizin çıkışını 3 puanla taçlandırması tüm Türkiye’nin beklentisi. Takımımızın grupta liderlik iddiasını sürdürebilmesi için de bu mac büyük bir önem taşıyor. Bu maçın önemini arttıran diğer neden ise şu:

Localara sınırlı sayıda seyirci

2022 Dünya Kupası’na gidebilmek için 3 yol var. Ya elemelerde grubu lider bitirip direkt Katar bileti alacaksınız. Ya da elemelerde grubunuzu 2. bitirip 10 play-off biletinden birini kazanacaksınız. Ya da Uluslar Ligi’nde grubunuzu lider bitirerek son 2 play-off biletine talip olacaksınız. A Ligi’nde yer alan takımlarının neredeyse tamamının normal elemelerden ilk ikiye girecekleri düşünüldüğünde son 2 bilet için savaşacaklar

Türkiye gibi B Ligi’nde yer alan ülkeler olacak. Bu nedenle Sırbistan, Rusya ve Macaristan maçlarından firesiz çıkmamız şart. Bununla birlikte TFF, Sırbistan maçında loca alanlarının yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacağını duyurdu. Bu alanlara TFF davetlileri ve TFF Taraftar Kulüp üyeleri girebilecek. Öte yandan Sırbistan’da Tadic, Milivojevic, Rockov, Grujic, Pavlovic, Katai ve Zdjelar’ın kulüplerine erken dönmek için izin aldıkları açıklandı.

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