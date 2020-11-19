Son Dakika Haberi | A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü! Macaristan zirveyi kaptı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile kozlarını paylaştı.

Milliler, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü.

Macaristan, 57. dakikada David Siger ve 90+5. dakikada Varga'nın golleriyle 2-0'lık skorla 3 puanı alarak grubu 11 puanla zirvede tamamladı ve A Ligi'ne yükseldi.

A Milli Takım ise Sırbistan'ın Rusya'yı mağlup etmesi sebebiyle kazanması halinde A Ligi'ne yükseleceği maçı kaybederek 6 puanla son sırada kaldı.

Sırbistan, ikili averajdaki üstünlüğü sebebiyle grubu 3. sırada tamamlama hakkı kazandı.

Puan durumu

Macaristan - 11

Rusya - 8

Sırbistan - 6

Türkiye - 6

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Milli Takım'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda top kaleci Dibuzs'ta kaldı.

13' Macaristan'da Kalmar sol kanattan hücuma çıktı, ama topun taç çizgisini geçmesini engelleyemedi.

27' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Dibusz'da kaldı.

31' Szalai'nin sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Mahmut uzaklaştırdı.

40' Caner'in sol kanattan yerden yaptığı ortasına ceza sahasında Ozan gelişine vurmayı denedi ama ıska geçti.

53' Macaristan'da Tamas Cseri, Kenan Karaman'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

57' Önce Mert'ten sekip direğe çarpan topu tamamlayan Siger topu ağlara yolladı.

67' Macaristan'da Varga'nın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Ozan Kabak uzaklaştırdı.

78' Deniz Türüç'ün sağ kanattan son çizgiye inip içeri çevirdiği topu kaleci Dibusz çeldi.

90+5' Macaristan farkı 2'ye yükseltti. Milli takımın kullandığı kornerde Macaristan savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Boşta kalan topu kapan ve Nazım'dan kurtaran Varga, ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sağ ayağıyla sert şutunda, Mert'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti.

Stat: Puşkaş Arena



Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 71 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Kaan Ayhan), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 71 Deniz Türüç)

Macaristan: Dibusz, Fiola, Lang, Szalai, Nego (Dk. 89 Botka), Siger, Nagy, Hangya (Dk. 74 Holender), Kalmar (Dk. 46 Cseri), Könyves (Dk. 46 Varga), Nikolic (Dk. 64 Gyurcso)

Goller: Dk. 57 Siger, Dk. 90 5 Varga (Macaristan)

Sarı kartlar: Dk. 47 Mahmut Tekdemir (Türkiye), Dk. 54 Cseri, Dk. 77 Dibusz, Dk. 78 Holender, Dk. 90 1 Gyurcso (Macaristan)

İLK 11'LER

Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic.

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun.