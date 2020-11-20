Son Dakika Haberi | A Milli Takım ile Uluslar Ligi C Ligi arasında dikkat çeken fark! En pahalı 15. takım...

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Kulüpler bazında 30 yıl geriye giden Türk futbolu, milli takımlar düzeyinde de alarm veriyor. Ay yıldızlı ekibimiz, üst üste 2. kez UEFA Uluslar Ligi’nde grubunu son sırada tamamlayarak C Ligi’ne düştü. Geçen yıl format değişikliği yapılarak küme düşmenin kaldırılmasının ardından B Ligi’nde kalan milli takım, bu kez düşmekten kurtulamadı. Macaristan, Rusya ve Sırbistan’ın bulunduğu 3. Grup’ta oynadığı 6 maçta 6 puan toplayan Şenol Güneş’in talebeleri, aynı puana sahip Sırbistan’a ikili averajda geçilince son sıraya geriledi.

Avrupa'nın en pahalı 15. milli takımı

Bu başarısızlığın en üzücü tarafı, ay yıldızlı ekibimizin, ‘piyasa değeri’ yönünden Avrupa’nın en pahalı 15’inci milli takımı olması. Transfermarkt verilerine göre kadro değeri 197.4 milyon Euro olan A Milli Takım, gelecek sezon mücadele edeceği C Ligi’nin de ‘açık ara’ en pahalı kadrosuna sahip. Piyasa değeri sıralamasında bize en yakın ülkeler Slovakya’dan 83 milyon, Yunanistan’dan 97 milyon Euro daha pahalı oyunculara sahip olmak bir yandan gurur veriyor olsa da, böylesine pahalı bir takımın Avrupa’nın 3. ligine düşmüş olması büyük hayal kırıklığı..

2. ve 3. ligde bile zor oynarlar

Gelecek yıl bize rakip olacak ülkeler arasında öyle takımlar var ki, bırakın Türkiye Süper Ligi’ni, 2. ve 3. liglerde dahi oynamaları zor. Birkaç örnek verecek olursak; Cebelitarık’ta bütün takımın değeri sadece 750 bin Euro. Faroe Adaları’nın ise 5 milyon Euro. Başka bir deyişle 40 milyon Euro’luk Çağlar Söyüncü, 30 milyon Euro’luk Hakan Çalhanoğlu, 29 milyon Euro’luk Ozan Kabak, futbolu ikinci iş olarak yapan yarı profesyonel oyunculara karşı oynayacak. Gel de üzülme, kahrolma...

TÜRKiYE 197.4 milyon €

Slovakya 114.7 milyon €

Yunanistan 77.9 milyon €

Kosova 58.9 milyon €

Kuzey İrlanda 47.8 milyon €

K.Makedonya 43.08 milyon €

Gürcistan 31.33 milyon €

Bulgaristan 23.2 milyon €

Kazakistan* 21.2 milyon €

Güney Kıbrıs* 15.35 milyon €

Lüksemburg 13.25 milyon €

Azerbaycan 12.85 milyon €

Moldova* 12.3 milyon €

Belarus 11.4 milyon €

Estonya* 7.98 milyon €

Litvanya 7.7 milyon €

Faroe Adaları 5.03 milyon €

Cebelitarık 0.75 milyon €