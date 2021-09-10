Son Dakika Haberi... A Milli Takım için Okan Buruk iddiası! Şenol Güneş'in yerine...
A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi.
A milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken yerine gelecek ismin kim olacağı da merak ediliyor.
NTV Spor'da yer alan habere göre; TFF, Güneş'ten boşalan görev için Okan Buruk ile anlaşma sağladı.
Haberde; TFF'nin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.
Son olarka Başakşehir'i çalıştıran ve 2019-20 sezonunda takımı şampiyon yapan Okan Buruk, geçen sezon görevden ayrılmıştı.