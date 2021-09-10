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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... A Milli Takım için Okan Buruk iddiası! Şenol Güneş'in yerine...

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Son Dakika Haberi... A Milli Takım için Okan Buruk iddiası! Şenol Güneş'in yerine...

A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

A milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken yerine gelecek ismin kim olacağı da merak ediliyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre; TFF, Güneş'ten boşalan görev için Okan Buruk ile anlaşma sağladı.

Haberde; TFF'nin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.

Son olarka Başakşehir'i çalıştıran ve 2019-20 sezonunda takımı şampiyon yapan Okan Buruk, geçen sezon görevden ayrılmıştı.

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