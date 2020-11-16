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Haber Giriş: 16.11.2020 - 20:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Sevgi Çınar üzüntüsü

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Son Dakika Haberi | A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Sevgi Çınar üzüntüsü
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Sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Sevgi Çınar, Estonya ve Rusya maçlarında görev yapamayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımının Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarında 27 Kasım Cuma günü Tallinn'de Estonya, 1 Aralık Salı günü Antalya'da Rusya ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilen Sevgi Çınar, sakatlığı gerekçesiyle aday kadrodan çıkartıldı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu sol dizinde yaşadığı menisküs yırtığı sebebiyle Estonya ve Rusya ile oynanacak karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

A Milli Takım ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Sevgi Çınar'ın tedavisine İstanbul'da devam ediliyor.

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