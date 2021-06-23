Son Dakika Haberi... A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larin şoku! Sakatlık....

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık şoku yaşandı.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için Kanada'nın Victoria şehrine gidecek A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

İşte TBF'den yapılan açıklama;

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için Kanada'nın Victoria şehrine gidecek A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

ING Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan final serisinin üçüncü maçında belinden sakatlanan ve tedavisi milli takımda süren Shane Larkin, TBF Sağlık Kurulu’nun gözetiminde 21 Haziran Pazartesi gününden bu yana takımla birlikte çalışmalarına devem etti. Kamp sırasında bel sakatlığı tekrar eden Shane Larkin’in son çekilen MR’ında bel fıtığının nüksetmesi ve TBF Sağlık Kurulu’nun da değerlendirmesiyle birlikte 29 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya yetişemeyecek olması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.

Milliler, grupta ilk ikide yer alması halinde çapraz eşleşme usulüyle diğer grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşılaşacak.