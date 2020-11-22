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Haber Giriş: 22.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | 37'lik Atiba Hutchinson'ı kimse geçemedi

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Son Dakika Haberi | 37'lik Atiba Hutchinson'ı kimse geçemedi
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1 gol atıp 1 asist yaptı, girdiği 5 ikili mücadeleyi de kazandı.

Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı sanki zamana meydan okuyor... Atiba, ligde toplam 4 gole direkt katkı yaptı.

Başakşehir karşısında kritik bir galibiyet alan Beşiktaş’ta başrolde Atiba Hutchinson vardı...

Maçın ilk yarısında 2 dakika arayla 1 gol ve 1 de asist yapıp galibiyete büyük katkı sağlayan 37 yaşındaki Kanadalı yıldız, skora direkt etki etmesinin yanında oyun içi istatistikleriyle de öne çıktı.

Bu sezon 4 gole (2 gol, 2 asist) direkt katkı yapan Atiba, dün girdiği 5 ikili mücadeleyi de kazanırken, yüzde 92 pas isabeti yakaladı ve 5 kez de rakip ceza sahasında topla buluştu.

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