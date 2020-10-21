Son dakika haberi | 14 yılın en kötü Galatasaray'ı böyle geldi

2 maçlık galibiyet serisinin ardından Fenerbahçe ile berabere kalıp, Kasımpaşa ve Alanyaspor’a mağlup olan sarı kırmızılılar, 5. haftalar itibarıyla son 14 sezonun en kötü başlangıcına imza attı.

Alanyaspor’a son dakika golü ile kaybeden Galatasaray’da galibiyet hasreti 3 maça çıktı.7 puan toplayabilen sarı kırmızılı takım, 5. haftalar itibarıyla son 14 sezonun en kötü sezon başlangıcına imza attı. Alanya karşısında teknik direktör Fatih Terim’in, kadroda yaptığı değişim de etkili olmazken özellikle ‘milyon Euro’luk’ yıldızlar yine sınıfta kaldı. Transfer döneminde beklenen takviyeler de olmayınca Galatasaray’ın kadro zafiyeti de kısa sürede ortaya çıktı. İşte Alanya maçının ardından Galatasaray’da ortaya çıkan tabloda dikkat çeken detaylar...

Falcao, Diagne ve Babel... 3’ü de birbirinden kötü

G.SARAY’IN 3 önemli gol silahı yine sınıfta kaldı. Alanya maçında Falcao, Diagne ve Babel performansları ile hayal kırıklığı yaratmaya devam etti. Diagne’nin özellikle iki pozisyonda koşarken hamle olmadan yerde kalması büyük tepki topladı. Falcao ise yine fizik olarak zayıf kaldı ve etkili olamadı. Babel ise katkı sağlayamadığı gibi bir de Belhanda’nın skoru 2-1’e getiren golü top eline çarptığı için iptal edildi. Yaptıkları ücret indirimi ile garanti ücretleri toplam 8 milyon 375 bin Euro olan üçlü yine gol sorununu çözemedi. Falcao’nun bu sezon ligde 4 kez ağları havalandırırken bu 4 golün 3’ü penaltıdan.

Değişiklikler tutmadı, Akbaba hayal kırıklığı oldu

Fatih Terim’in sahaya sürdüğü kadroda imza attığı değişim de işe yaramadı! Tecrübeli hocanın Alanya maçında ilk 11’deki değişiklikleri de olumlu etki etmedi. Özellikle sakatlıktan yeni çıkan Emre Akbaba’nın saha içinde kaybolması ve fiziki açıdan hazır olmaması dikkat çekti. Tek bir şut, ara pası ve adam eksiltme başarısı gösteremeden 1 top kaptırma ile devrede sahadan ayrılan Emre’nin zamana ihtiyacı olduğu da açığa çıktı. Galatasaray için son dakikalar ve ‘uzatmalar’ travma haline geldi. Sarı kırmızılılar, rakipleri karşısında öne geçip sahadan puan kaybı ile ayrıldığı son 7 Süper Lig maçının 6’sında 85.dakikadan sonra yediği gollerle şok yaşadı.

Gidenlerin yeri dolmadı, basit hatalar bitmedi

Transfer dönemini verimli geçiremeyen G.Saray’da kadro zafiyeti de ilk 5 haftada açığa çıktı. Seri, Lemina, Onyekuru gibi 3 önemli ilk 11 oyuncusunu kaybeden Aslan’da Etebo orta sahadaki sorunlara o da çare olamazken Alanya önünde basit bir kırmızı kartla takımını yaktı. Onyekuru’nun yerine takviye olmayınca Terim son yıllarda ilk kez bir sezona hızlı bir kanat olmadan başladı. G.Saray, geçen yılın sürpriz golcüsü Adem Büyük’ü de ilk 5 haftada arar oldu!

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