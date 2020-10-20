Son dakika haberi | 14 milyarlık festival

Kadroların toplam piyasa değerinin 14 milyar Euro’nun üzerinde olduğu Şampiyonlar Ligi’nde yer alan toplam 32 takım, 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kupa kaldırmak için mücadele edecek.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Toplam piyasa değerleri 14.02 milyar Euro (130 milyar TL) olan 32 takımın sekiz grupta mücadele edeceği turnuvanın finali 29 Mayıs 2021’de İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alacak toplam 16 takım, çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak maçların ardından İstanbul bileti almaya çalışacak. Grup üçüncüleri ise yollarına Avrupa Ligi’nden devam edecek. Sonuncular ise elenecek.

SALGINA ÖZEL ÖNLEMLER

Pandemi koşullarında oynanacak olan bu yılki Şampiyonlar Ligi’nde, yerel otoritelerin izin vermesi durumunda ev sahibi kulüpler tribünlerin yüzde 30 kapasitesi kadar seyirci alabilecek. Ayrıca yerel otoritelerin, deplasman takımının ülkeye girişine veya dönüşüne izin vermeyecekse, ev sahibi kulüp maç için tarafsız saha belirlemek veya karşılaşmayı rakibinin sahasında oynamak zorunda kalacak. Bu kuralı kabul etmeyen kulüpler hükmen mağlup sayılacak. Ayrıca maça çıkamayacak kadar Covid-19 vakasına sahip kulüpler de hükmen mağlup edilecek.

HER GALiBiYET 2.7 MiLYON EURO

Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasında katılan bir kulüp, şampiyon olursa, yayın gelirleri hariç 82 milyon 450 bin Euro kazanabilme şansına sahip. Grup aşaması ve sonrası ödüller şöyle: