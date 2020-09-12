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GeriFutbol Son Dakika Haber | Galatasaray-Gaziantep FK maçında Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı
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Haber Giriş: 12.09.2020 - 21:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haber | Galatasaray-Gaziantep FK maçında Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı

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Son Dakika Haber | Galatasaray-Gaziantep FK maçında Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı
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Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Gaziantep FK file bekçisi Günay Güvenç, soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Gaziantep FK mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapadı. Gaziantep ekibinin kalecisi Günay

Güvenç, ilk yarı sonunda soyunma odasına girerken gözyaşlarına hakim olamadı. Morali bozulan 29 yaşındaki kaleci bir süre sahada kaldı ve daha sonra soyunma odasına gitti.

Günay Güvenç, ilk yarıda kalesinde 3 gol görmesine rağmen iki Feghouli ve bir de Luyindama'nın zor şutlarını çıkard

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