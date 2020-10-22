MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriSon dakika | Haas açıkladı! Grosjean ve Magnussen sezon sonunda ayrılacak...
GeriDiğer Son dakika | Haas açıkladı! Grosjean ve Magnussen sezon sonunda ayrılacak...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Diğer
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Son dakika | Haas açıkladı! Grosjean ve Magnussen sezon sonunda ayrılacak...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Haas açıkladı! Grosjean ve Magnussen sezon sonunda ayrılacak...
Abone Olgoogle-news

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden pilotlardan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'in, sezon sonunda takımları Haas'tan ayrılacakları duyuruldu.

Formula 1'den yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız pilot Grosjean ve 28 yaşındaki Danimarkalı sürücü Magnussen'in, bu sezonun ardından Haas takımında devam etmeyecekleri belirtildi.

F1 pilotu Lance Stroll koronavirüse yakalandı
F1 pilotu Lance Stroll koronavirüse yakalandı!

Toplam 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada takımlar klasmanında 9. sırada yer alan Haas'ın bu sezon iyi performans sergileyemeyen pilotlarından Grosjean'in 2, Magnussen'in ise 1 puanı bulunuyor.

Grosjean, Formula 1'e 2016 yılında dahil olan Haas takımında 4 sezondur aralıksız mücadele ederken, Magnussen ise 2017'de Renault'dan geçmişti.

 

Son dakika | Haas açıkladı Grosjean ve Magnussen sezon sonunda ayrılacak...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle