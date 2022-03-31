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Son Dakika: GZT Giresunspor'da Souleymane Doukara ile yollar ayrıldı!

#Souleymane Doukara#GZT Giresunspor#Fraport TAV Antalyaspor
Son Dakika: GZT Giresunsporda Souleymane Doukara ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında rakip takım tribünlerine giderek sevinen Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin feshedildiğini resmen duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

GZT Giresunspor'umuz, profesyonel futbolcu Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini, söz konusu Futbolcu'nun 20/03/2022 tarihinde deplasmanda karşılaştığımız FTA Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshetmiştir.

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#Souleymane Doukara#GZT Giresunspor#Fraport TAV Antalyaspor

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