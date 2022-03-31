Son Dakika: GZT Giresunspor'da Souleymane Doukara ile yollar ayrıldı!

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GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında rakip takım tribünlerine giderek sevinen Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin feshedildiğini resmen duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

GZT Giresunspor'umuz, profesyonel futbolcu Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini, söz konusu Futbolcu'nun 20/03/2022 tarihinde deplasmanda karşılaştığımız FTA Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshetmiştir.