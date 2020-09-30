Son dakika | Güven Yalçın'ı Hertha Berlin istiyor | Beşiktaş transfer haberleri
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta genç golcü Güven Yalçın'a Bundesliga ekibi Hertha Berlin talip oldu.
Beşiktaş'ın genç oyuncularından biri olan Güven Yalçın'a Alman takımlarından Hertha Berlin'in kanca attığı öğrenildi. Hertha Berlinli yöneticilerin Güven için resmi teklife hazırlandığı gelen bilgiler arasında...
21 yaşındaki Güven Yalçın, Beşiktaş'ta 54 maçta 12 gol atarken, 9 da asiste imza attı.
Güven 2018-2019 sezonu devre arasında Bayer Leverkusen'den 150 bin euro bonservisle transfer edilmişti. (Takvim)
Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle