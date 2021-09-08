Son dakika: Gustavo Assunçao resmen Galatasaray'da! Maliyeti belli oldu, maaşı ve opsiyon...

Türkiye'de yaz transfer dönemi bugün sona eriyor. Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray'da Gedson Fernandes ve Amadou Diawara'nın ardından son olarak Gustavo Assunçao gündeme gelmişti.

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray, Famalicao'dan 21 yaşındaki oyuncu Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI;

Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray’ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır.

GUSTAVO'NUN İLK SÖZLERİ;

Benim için bir rüya. Galatasaray inanılmaz büyük, tarihi bir kulüp, Avrupa'da başarıları var. Böyle büyük bir camiadan gelen teklifi hemen kabul ettim, gururluyum.

ARDA TURAN'I ÇOK SEVİYORUM

Arda Turan'ı çok seviyorum, Atletico Madrid'deyken ben altyapıdaydım, 12 yaşındaydım. Atletico Madrid'de hepimizin idolüydü, Galatasaray'da da çok büyük idol. Onunla aynı takımda olduğum için çok heyecanlıyım

YÜZDE 100'ÜMÜ VERMEK İSTİYORUM

Taraftarlar karşısına geçmek, onlarla oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu stadı dolu hayal ediyorum, bana çok pozitif mesajlar yolladılar. Bir an önce sahaya çıkıp, yüzde 100'ümü vermek istiyorum.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Brezilyalı futbolcu saat 16:00 sularında İstanbul'a gelmişti. Assunçao, İstanbul'a eski bir futbolcu olan babası Paulo Assunçao ile birlikte gelmişti. Paulo Assunçao, Arda Turan'ın eski takım arkadaşı...

Portekiz ekibi Famalicao'dan transfer edilen 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, önlibero veya merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor.

SATIN ALMA OPSİYONU BELLİ OLDU

Galatasaray, Assunçao için kiralama bedeli olarak kulübüne 100 bin euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro olarak belirlendi. Bu opsiyonun 30 Haziran 2022'ye kadar sürdüğü öğrenildi. Ayrıca sarı-kırmızılıların opsiyonu kullanması halinde bonservis ücretini 15 Temmuz 2023'e kadar vadeli şekilde ödeyecek.

GALATASARAY'I TAKİP ETMİŞTİ

Galatasaray transfer haberleri gece saatlerinde çıkmasının ardından 21 yaşındaki Sambacı, Galatasaray'ın iki resmi hesabını takibe aldı. Bu gelişme sonrası taraftarların transfer heyecanı daha da arttı. Oyuncunun İstanbul'a gelmesiyle Galatasaray'ın KAP bildirimleri yapması ve sağlık kontrolünün ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?

Futbola Porto altyapısında başlayan Assunçao 3 yıl Atletico Madrid altyapısında geçirdikten sonra 2 yıllığına Sao Paulo U17 takımına gitti. 2013 yılında Atletico Madrid altyapısına dönen Brezilyalı futbolcu, U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra 2019 yazında Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu.

Opta'nın geçtiği bilgiye göre Portekiz Ligi'ne geldiği 2019/20'den bu yana en fazla isabetli pas veren, ikili mücadele kazanan ve top kapan Famalicao oyuncusu Gustavo Assunçao.

Maç: 58

İsabetli pas: 2096

Pas: %: 86

Kazandığı ikili mücadele: 250

Top kapma: 54

Sahipsiz top kazanma: 271

ARDA TURAN'IN ESKİ TAKIM ARKADAŞININ OĞLU

Gustavo Assunçao'nun babası Paulo Assunçao, 2008-2012 yılları arasında Atletico Madrid'de forma giymişti. Baba Assunçao da oğlu gibi önlibero poziszyonunda görev yapıyordu. Bugün Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, eski takım arkadaşının oğluyla beraber oynayacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

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