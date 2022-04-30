Son Dakika: Güntekin Onay'dan çarpıcı İsmail Kartal sözleri! '89 puana ulaşıp Fenerbahçe'yi...'

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 yenmeyi başardı. Hürriyet yazarı Güntekin Onay, yayıncı kuruluşta sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'la ilgili yaptığı analizle dikkat çekti.

Üst üste 7. maçını kazanan ve son 11 maçta 10 galibiyet elde eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada gözünü kırpmadan Fenerbahçe'ye geldiğini belirtmişti.

İSMAİL KARTAL: KADIKÖY RUHU GERİ GELDİ

Kartal açıklamasında, "Çok fazla detaya girmek, abartmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini bilirim, nereye dokunacağımı bilirim. Pozitif Futbol oynatacağımı söylemiştim. Ben de bu camianın içinden çıktım. Bu sevgiden dolayı taraftarlara minnet borcum var. Gözümü kırpmadan geldim. Gelmem ve bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Şu ana kadar işleri toparladık. Allah'a şükürler olsun. Tekrar bir bütünlük sağlandı, Kadıköy ruhu geri geldi." demişti.

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"EN FORMDA DÖNEMİMDEYİM"

Kariyerinin en formda dönemini geçirdiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Antrenörlük hayatım en formda dönemini yaşıyorum. Daha önce de şampiyonluklar yaşadım ama söylediğim gibi gelinen noktada antrenörlük hayatımın en formda günlerini yaşıyorum. Bu sadece benimle alakalı bir şey değil. Ekibimle iyi çalışıyoruz. Oyuncularımızla birbirimize saygı duyarak bu işi yapmaya çalışıyoruz. Hepsi, ne yapacağız nasıl oynayacağız diye gözümün içine bakıyor." şeklinde konuşmuştu.

"İSMAİL KARTAL BU ORTALAMAYLA ŞAMPİYON OLURDU"

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından yayıncı kuruluşta yaptığı değerlendirmede İsmail Kartal'ın açıklamalarını destekleyen veriyi paylaştı.

Onay, İsmail Kartal'ın sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin başında olması halinde yakaladığı puan ortalamasıyla şampiyon olacağını ifade etti.

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Sahip olduğu puan ortalamasının şampiyonluk için fazlasıyla yeteceğini belirten Güntekin Onay, "İsmail Kartal'ın üst üste 7. galibiyeti. Son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik... Müthiş çıkış devam ediyor. Bugün zaman zaman bocaladı mı? Evet bocaladı ama neticede 3 gollü, izleyenlere keyif veren bir galibiyet elde etti. Kartal'ın puan ortalaması 2,36. Bunu 38 ile çarparsak 89.68 yapar. Şampiyonluk için fazla fazla yetecek bir puan. Trabzonspor'un 76 puanı var. Kalan 4 maçını kazansa 88 puan oluyor. İsmail Kartal, bu ortalamasıyla 89 puanı buluyor." ifadelerini kullandı.

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