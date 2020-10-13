MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Gümüşhanespor'da Covid-19 krizi! Tekink direktör ve 2 kaleci...
GeriFutbol Son dakika | Gümüşhanespor'da Covid-19 krizi! Tekink direktör ve 2 kaleci...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Son dakika | Gümüşhanespor'da Covid-19 krizi! Tekink direktör ve 2 kaleci...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Gümüşhanespor'da Covid-19 krizi! Tekink direktör ve 2 kaleci...
Abone Olgoogle-news

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da, teknik direktör Halim Karaköse, 2 kaleci ve bir malzemecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüp başkanı Vahit Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, yarın Ankara'da oynanacak Ankara Demirspor maçı öncesi teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testlerinin uygulandığını belirtti.

Teknik direktör Halim Karaköse, kaleciler Cengiz Biçer ve Zeki Ayvaz ile malzemeci Aytekin Tuncer'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Olgun, şunları kaydetti:

"Hocamız, kalecilerimiz ve malzemecimiz karantinaya alınmış olup kafileden çıkarılmıştır. Ankara'ya uğurladığımız takımımızın yarınki Ankara Demirspor maçında ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyor, hocamız, kalecilerimiz ve malzemecimizin kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederek acil şifalar diliyoruz."

 

Son dakika | Gümüşhanesporda Covid-19 krizi Tekink direktör ve 2 kaleci...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle