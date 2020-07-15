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Haber Giriş: 15.07.2020 - 09:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Guelor Kanga'dan Trabzonspor'a transferine yeşil ışık

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Son Dakika | Guelor Kanga'dan Trabzonspor'a transferine yeşil ışık
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Trabzonspor'un renklerine bağlamak istediği ve Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Guelor Kanga, Bordo-Mavili ekibe transferine yeşil ışık yaktı. 29 yaşındaki orta saha, bir Bordo-mavili taraftarın, "Kanga gelse katkı sağlar mı?" şeklinde paylaştığı fotoğrafı alıntıladı.

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Guelor Kanga, Karadeniz devine mesaj verdi. Taraftar, Kanga için 'Sizce gelse katkı sağlar mı?' fotoğrafını paylaştı. Gabonlu futbolcunun bunu alıp kendi sosyal medya hesabından paylaşması 'geliyor' şeklinde değerlendirildi.

Ayrıca Kanga'nın Trabzonspor'a söz verdiği belirtildi. Kanga daha önce yaptığı açıklamalarda, "Trabzonspor'da oynamak isterim. Bunun ne zaman olacağını şu an bilmiyorum. Gelişmelere göre duruma bakacağım" demişti.

47 GOLE KATKI SAĞLADI
Kanga, Sparta Prag ile toplam 81 maça çıktı. 31 kez fileleri sarsan ve 16 da asist yapan tecrübeli futbolcu, 47 gole direkt katkı sundu. (Fotomaç)

Son Dakika | Guelor Kangadan Trabzonspora transferine yeşil ışık

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