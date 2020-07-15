Son Dakika | Guelor Kanga'dan Trabzonspor'a transferine yeşil ışık

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Guelor Kanga, Karadeniz devine mesaj verdi. Taraftar, Kanga için 'Sizce gelse katkı sağlar mı?' fotoğrafını paylaştı. Gabonlu futbolcunun bunu alıp kendi sosyal medya hesabından paylaşması 'geliyor' şeklinde değerlendirildi.

Ayrıca Kanga'nın Trabzonspor'a söz verdiği belirtildi. Kanga daha önce yaptığı açıklamalarda, "Trabzonspor'da oynamak isterim. Bunun ne zaman olacağını şu an bilmiyorum. Gelişmelere göre duruma bakacağım" demişti.

47 GOLE KATKI SAĞLADI

Kanga, Sparta Prag ile toplam 81 maça çıktı. 31 kez fileleri sarsan ve 16 da asist yapan tecrübeli futbolcu, 47 gole direkt katkı sundu. (Fotomaç)

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