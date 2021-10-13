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Son Dakika: Guardiola istedi, Manchester City Foden'la anlaştı! En çok kazanan...

#Manchester City#Phil Foden#Pep Guardiola

Son dakika haberi... Premier Lig ekiplerinden Manchester City, takımın en potansiyelli isimlerinden olan Phil Foden'la yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. 6 yıllık sözleşme karşılığında Foden'ın kazanacağı yeni maaş dudak uçuklattı.

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Spor Arena Dış Haber - Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden, kulübü ile olan sözleşmesini uzatmak ve adını en değerliler arasına yazdırmak üzere...

Kulübüyle 2018 yılında uzun süreli bir sözleşme imzalayan genç futbolcu, özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından söz ettirmişti. İngiliz ekibinin yönetimi, genç futbolcu ve menajeriyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

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Sağlanan anlaşmaya göre 21 yaşındaki Foden, haftalık 150 bin poundluk sözleşmeye imza atacak. Foden'ın 6 yıllık anlaşma karşılığı bonuslarla birlikte toplam 50 milyon pound kazanacağı ve takımın en çok kazanan oyuncularından bir haline geleceği belirtildi.

Foden'a yeni sözleşme önerilmesinde teknik direktör Pep Guardiola'nın ısrarcı olduğu kaydedildi. Resmi anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Manchester City ile ilk maçına 2107 yılında çıkan Phil Foden, 130 maçta 33 gol kaydetti.

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#Manchester City#Phil Foden#Pep Guardiola

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