Son Dakika: GS TV'den Younes Belhanda'ya sansür! Olaylı şekilde ayrılmıştı...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve sarı kırmızılı takımın 6-0 üstünlüğü ile sona eren maçta 3 kez ağları sarsan Faslı futbolcu Younes Belhanda'ya GS TV'de sansür uygulandı.

Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında yönetimi hedef alan açıklamaları nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen ve olaylı bir şekilde sarı kırmızılı kariyerini sonlandıran Belhanda'nın, Gençlerbirliği'ne attığı gollere maç özetinde yer verilmedi.

GS TV'de yayınlanan "Geçmişten Günümüze" isimli programda sarı kırmızılı takımın Gençlerbirliği karşısında oynadığı maçın özet görüntüleri yayınlanırken görüntülerde, Belhanda yer almadı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği ve 6-0 kazandığı maçta Belhanda'nın attığı üç golün yer almaması dikkat çekerken bu duruma sosyal medyada bazı futbolseverler tepki gösterdi.

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