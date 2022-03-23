Son Dakika: Göztepe'yi satın almak isteyen Roman Abramovich'e rakip! Rasmus Ankersen de talip oldu...

Haberin Devamı

Süper Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklamıştı. Sepil'in uzun süredir kulübü devredeceği konuşulurken Roman Abramovich'ten sonra yeni bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde The Telegraph Gazetesi, Thom Gibbs imzalı haberinde Rus milyarderin en büyük tutkusu olan futbola olan yatırımlarını devam ettirmek istediğini ve Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın alabileceğini öne sürmüştü.

İzmir ekibinin de Süper Lig'in resmi olarak oynandığı 1959 yılından önce şampiyonluk kazandığı ancak o zamandan beri ligde başarılı olmadığı vurgulanmış, Abramovich'in Göztepe'nin Chelsea'ye benzer bir kulüp yapısına sahip olmadığı ifade edilmişti.

ABRAMOVICH'E DANİMARKALI RAKİP

Bu gelişmelerin ardından Göztepe'nin satın alınması konusunda Abramovich'e rakip çıktı. Danimarkalı iş ve spor insanı Rasmus Ankersen'in Göztepe'yi satın almak için uzun süredir görüşmeler yaptığı belirtildi.

Haberin Devamı

Danimarka ekiplerinden Midtjylland’da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Yakaladığı bu başarının ardından rotayı İngiltere’ye çeviren Ankersen, Brendford takımında görev aldı. Tam 6 yıl boyunca Brendford’u yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig’e çıkardı. İngiltere’de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Danimarkalı iş insanı, bu fonla birlikte 2022’de Southampton’ın sahibi oldu.

6 AYDIR GÖRÜŞÜYOR, İZMİR'E DE GELDİ...

Ankersen’in 6 aydır ise Göztepe ile görüştüğü ifade edildi. Ankersen’in iki defa İzmir’e geldiği, Gürsel Aksel Stadı, Torbalı'da yapılması planlanan altyapı tesisleri ve Urla Adnan Süvari Tesisleri’ni de gezdiği ortaya çıktı. Ankersen, İzmir seyahatlerinde ise başkan Mehmet Sepil’in misafiri olarak kaldı.

İki tarafın temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, Rasmus Ankersen’in Göztepe’ye yatırım yapacağı kaydedildi.

Haberin Devamı

ABRAMOVICH-BODRUMSPOR İDDİALARINA YALANLAMA

Ünlü Rus milyader Roman Abramovich'in, 140 metre uzunluğundaki lüks yatı "My Solaris"in Muğla'nın Bodrum ilçesine gelmesinin ardından bir iddia ortaya atıldı. Roman Abramoviç'in Bodrumspor'u almak istediği öne sürüldü.

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada "Şu an bize ulaşan resmi bir şey yok ama Bodrum Dünya'da karşılığı olan bir marka. Resmi bir teklif olursa kamuoyu ile paylaşırız ama şu an için böyle bir girişim yok." diye konuştu.

ANKERSEN'İN FUTBOL KARİYERİ

Ankersen’in 18 yaşında Midtjylland formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı ciddi sakatlık sonrası futbol hayatı sona erdi. Ancak futboldan kopmayan Ankersen, Midtjylland’ta teknik adamlık görevi üstlenip, altyapı projeleri geliştirdi. Danimarka’da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak anılan Rasmus Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu.

Haberin Devamı