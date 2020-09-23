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GeriFutbol Son dakika | Göztepe'de yeni transfer Obinna Nwobodo sakatlandı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Son dakika | Göztepe'de yeni transfer Obinna Nwobodo sakatlandı

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Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Obinna Nwobodo şoku yaşanıyor.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Göztepe'nin geçen hafta imza attırdığı ve teknik direktör İlhan Palut'un bu hafta 11'de görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı oyuncu idmanda sakatlandı.

Nwobodo'nun sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildi. Futbolcunun sakatlığının ciddi olabileceği ve Nwobodo'nun sakatlığının ciddiyet derecesine göre uzun süre sahalarda uzak kalabileceği bildirildi.

Son dakika | Göztepede yeni transfer Obinna Nwobodo sakatlandı

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