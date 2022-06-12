Son Dakika: Göztepe'de Turgay Altay sesleri! Beğenilen sunum sonrası yeni görüşme...

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Süper Lig'e veda eden Göztepe'de teknik direktörlük koltuğunun son adayı Turgay Altay oldu.

Göztepe'nin yüzde 70'lik hissesini almak için kulübün sahibi Mehmet Sepil ile görüşen Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in teknik direktör adayının Turgay Altay olduğu öğrenildi.

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Rasmus Ankersen, Göztepe için İzmir’e geliyor!

Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, bir süredir Göztepe'nin yüzde 70'lik hissesini almak için kulübün sahibi Mehmet Sepil ile görüşmelerde bulunuyordu. Ankersen ile Sepil'in yarın devir işlemlerine başlayacağı belirtildi. Anlaşmadaki bazı detayların belirlenmesinden sonra kulübün büyük hissedarı olacak 39 yaşındaki Ankersen, futbol şubesi ve idari yapıda tek yetkili olacak.

Turgay Altay ile görüşecek

14 Haziran salı akşamı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye - Litvanya maçını takip edeceği belirtilen Danimarkalı iş insanının, Göztepe teknik direktörlüğü için son olarak Manisa FK’yı çalıştıran Turgay Altay ile görüşeceği öğrenildi. 42 yaşındaki teknik direktörün, Ankersen ve ekibine geçtiğimiz günlerde bir sunum yaptığı ve bunun üzerine iki tarafın yeniden bir araya gelmek için sözleştiği belirtildi.

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Göztepe’de uzun vadeli bir futbol yapılanması planlayan ve takımı gençleştirmek isteyen Ankersen’in 11 yıl Aykut Kocaman’ın yardımcılığını üstlenmiş ve son olarak Manisa FK’nın başında oynattığı futbolla dikkat çeken Turgay Altay’ın bilimsel çalışma metotları ve data-veri analizi konusundaki yaklaşımlarını beğendiği ileri sürüldü. Diğer yandan 10 yıllık Altınordu macerasını bitiren Hüseyin Eroğlu’nun da Ankersen’in listesinde olduğu ifade ediliyor.

Rasmus Ankersen kimdir?

1983 yılında Tjorring kentinde doğan Ankersen ülkesi Danimarka'da futbola başladı. Henüz 18 yaşındayken Midtjylland A takımıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle yeşil sahalara veda etmek zorunda kalan Ankersen, antrenörlüğe merak salarak alanındaki eğitimini tamamladıktan sonra Midtjylland U17 takımında çalışmaya başladı.



2009'da buradaki görevinden ayrılıp dünyanın çeşitli yerlerine seyahatlerde bulundu ve deneyimlerinden yola çıkarak; Bir Kazananın DNA'sı, Orta Düzey DNA, Bir Kazananın Eğitimi ve Altın Madeni Etkisi isimli dört kitap yazdı. Yazar olarak büyük başarı kazanan ve kısa sürede ünlenen Ankersen, 2014'te Midtjylland'e başkan olarak geri döndü.



Kulübün Brentford'ın sahibi olan Matthew Benham tarafından satın alınmasıyla; Ankersen İngiliz ekibinde futbol direktörlüğü de yapmaya başladı. 2020 yılına kadar görev aldığı Brentford'un uzun yılların ardından Premier Lig'e çıkmasına katkıda bulundu. Daha sonra eski kulübü Midtjylland'a danışmanlık yapan Ankersen, kurucusu olduğu Sport Republic'le Southampton'ın en büyük hissedarlarından. Rasmus Ankersen merkezi Londra'da bulunan yatırım şirketi Sport Republic'in CEO'su ve kurucu ortaklarındandır.

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