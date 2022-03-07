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Son dakika: Göztepe'de Nestor El Maestro dönemi sona erdi

#Süper Lig#Göztepe#Nestor El Maestro
Son dakika: Göztepede Nestor El Maestro dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktör Nestor El Maestro ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Göztepe'den yapılan açıklamada; Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır. Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Göztepe’de 4’üncü haftada teknik direktör Ünal Karaman’ın yerine göreve getirilen Maestro, bir türlü beklenen çıkışı yapamadı. Sarı-kırmızılıların başında 25 maça çıkan 38 yaşındaki Sırp teknik adam, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti.

Maestro yönetiminde 25 puan toplayabilen Göztepe, sürekli olarak alt sıralarda yer aldı. İkinci yarının ilk 4 maçını kazanan Göztepe, ateş hattından kurtulsa da son 5 karşılaşmadan puan çıkaramayarak yeniden tehlikeli bölgeye girdi. Göztepe, bu periyotta alt sıralardaki direkt rakipleri Altay, Giresunspor ve Kasımpaşa’ya yenilerek adeta harakiri yaptı.

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Şu anda 27 puanla 17’nci basamakta yer alan İzmir ekibinin 16’ncı GZT Giresunspor’la arasında 5 puan fark bulunuyor.

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#Süper Lig#Göztepe#Nestor El Maestro

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