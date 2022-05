Son Dakika: Göztepe'de Mehmet Sepil her şeyi anlattı! 'Abramovich'in Türkiye'ye gelme sebebi...'

Haberin Devamı

Göztepe'nin başkanı ve sahibi Mehmet Sepil, düzenlediği basın toplantısında İzmir ekibinin bu sezonki durumunu değerlendirirken, Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in kulübü satın alacağına dair iddialara da açıklık getirdi.

İşte Mehmet Sepil'in açıklamaları;

Göztepeli doğdum. Göztepeli kalacağım. Göztepe'ye hizmet vermek illa başkan olmak değil. Ben hep Göztepeliyim Göztepeli kalacağım. Göztepe için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Neden Mart ayında açıklama gereği duydum. Benim Göztepe'yi başarılı kılmak için yönetim değişikliği yapmamız gerektiğini çok daha eskiden düşünmeye başladım. Türkiye'ye yabancı yatırımcı getirmek istedim. Ancak yabancı yatırımcılar Türk futbolundaki olumsuzluklardan çekiniyorlardı. Ama Göztepe yapısıyla ve taraftar grubuyla yabancı yatırımcılar için olumlu bir takımdı.

"ANKERSEN ALT YAPIYI DAHİ GEZDİ ANCAK..."

Hakikaten birçok ülkeden gelenler gidenler oldu. Avrupa ve Amerika'dan fonların bir çoğuyla görüştüm. Bunların içinde en ilerlemiş olanı Danimarkalı grup olan Rasmus Ankersen oldu. Alt yapımızı dahi görmek istediler fakat sonuç alamadık. Bunun en önemli sebebi ligden düşmemiz oldu. Ama esas sebep Türk futbolunun düşen gelirleri oldu. Daha çok ortaklık yapısı tartışıldı. Ama olmadı. Fonlar futbolu yönetecekti ben amatör branşları yönetecektim. Ancak Süper Lig gelirinin bariz düşmesinden dolayı Göztepe'den de Türk futbolundan da ilgilerini yitirdiler. Mevcut yayıncı kuruluşla büyük ihtimalle 2 yıl daha uzatılacak yayın ihalesi.

"YAYIN GELİRLERİ ARTMAZSA KULÜPLER BÜYÜK SIKINTI YAŞAR"

Ayrılma kararı benim içinde kolay olmadı. Neticede bu sezonun bitmesiyle birlikte 3 hafta sonra tekrar top başı yapılacak o yüzden Mart ayında açıkladım. Devir olursa takıma hazırlama fırsatları olsun diye. Yayın gelirleri artmazsa bundan sonra başta Süper Lig kulüpleri olmak üzere takımlar için hayat daha zor olacak. Takımı ateşlemek için her şeyi yaptık. Ligde kalma için çok yüksek prim açıkladık. Ama netice alamadık. Bu süreçte Türkiye ağırlıklı ilgilenenler oldu.

"ABRAMOVICH HABERLERİ YALANDI"

Abromovich'in Türkiye'de bulunma sebebi Göztepe değil Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ara bulucu görevi olmasıydı. Diğerleri yalan haberdi. İlgilenen Türk yatırımcılar da oldu. Şu an itibariyle kimseye devir yapmadım. Bir gün yapacak olursam bunu önce Göztepe taraftarına açıklar devralacak kişiyi taraftarlara tanıtıp, herkes mutabık kalırsa devrederim. Göztepe'nin önümüzdeki yıllara ait olan sözleşme ve ödenmekte olan banka kredilerinden başka bir borcu yok. Geçmişin tüm sorumluluğunu alır, kulübü borçsuz devrederim. Harcadığım paranın çok komik bir kısmını geri alabilirim. Bundan da pişman değilim. Ama bu benim için önemli değil. Benim birinci önceliğim Göztepe'ye gelecek yatırım ve iyi yönetimdir. Bir gün böyle birini bulursam devrederim. Ama çok kısa zaman içinde hızlı bir şekikde de bir işlemini gerçekleştirmek gerekir. Şu ana kadar gelenler parası olmayanlar. Göztepe'yi ciddi bir şekilde yönetebilecek yatırım yapacak başarılı yapabilecek bir yatırımcı bulursam o zaman devrederim.

Fan Token'dan para kazandık iddiaları da yalan. Diğer kulüplerin kazandığından daha fazlasını kazanmadık.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL EN BAŞTAN İNŞA EDİLMELİ"

2 - 3 yıllık plan ve programlarına inanmam lazım. Göztepeliliğimi amatör branşlarla devam ettirmek istiyorum. Kendi adıma futbolda yapmak istediklerimi yapamamamın nedenlerinden biri Türkiye'deki futbol yapısı. Şu an Türkiye'de her şeyin silinip en baştan inşa edilmesi gerekiyor. Ben futboldan hızlı bir şekilde uzaklaşmak istiyorum. Tümüyle her şey yanlış. Biz düştük ve bunun sorumluluğu bende ancak bizi düşüren en önemli madde oyuncu transferleri mi inanılmaz hakem hataları mı azalan gelirler mi taraftar mı... Her şeyin katkısı olmuştur. Sürekli elinden geleni yapmaya çalışıyorsun. Ama sürekli eleştiriliyorsun. Hayatta beklentilerle elinde sahip olduklarınız farklılıklar gösterebiliyor. Özellikle taraftarın beklentisi çok yüksek ama gerçekçiliği yok. Şöyle düşünün, siz çocuğunuzu özel okulda okutuyorsunuz. Size teşekkür etmiyor Ferrari'm nerde diye soruyor. Ama realite ile beklentiler her zaman örtüşmez.

"BASKIYLA YOLLADIKLARIMIZ BAŞARILI OLDU"

Benim için futbol bitmiştir. Ben her şeyi doğru yaptım demiyorum ama taraftarımızın da kendileriyle yüzleşmesi gerekiyor. Onların baskısıyla gönderdiğimiz hocalar ve oyuncular gittikleri yerde başarılı oldular. Bakın Okan Buruk, bakın İlhan Palut, bakın Cikalleshi...

"FUTBOLUN İÇİNDE KALMAK İSTEMİYORUM"

Adana maçından sonra mevcut şartlardaki en iyisine devir işlemini gerçekleştireceğimize inanıyorum. Kötümser değilim. Göztepe'ye değer katacak, kriterlerime uygun bir yatırımcıyı Adana maçından sonra hızlıca bulup devri gerçekleştireceğime inanıyorum. Aksini düşünmek istemiyorum. Çünkü futbolun içinde kalmak istemiyorum. Sadece amatör branşlarla ilgilenmek istiyorum.