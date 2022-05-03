Son Dakika: Göztepe'de kaptan Halil Akbunar ile taraftarın arası açıldı! Trabzonspor ve Fenerbahçe derken...

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Spor Toto Süper Lig’de küme düşmesi kesinleşen ve son maçta evinde Çaykur Rizespor’a 7-1 yenilerek tarihi hezimet yaşayan Göztepe’de kaptan Halil Akbunar’la taraftarın arası yine açıldı.

Göztepe’de profesyonel olup, sarı-kırmızılı formayı 2’nci Lig ve 1’inci Lig’de dahi terleten Halil, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sert şekilde protesto edildi. Her topu ayağına aldığında yuhalanıp ıslıklanan deneyimli futbolcu, 2018-2019 sezonunda da taraftardan büyük tepki görmüştü.

O sezon da Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe’nin Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Akhisarspor’a 1-0 yenildiği maçın ardından futbolcu Alpaslan Öztürk’le birlikte taraftarla gerginlik yaşayan Halil Akbunar bir süre sarı-kırmızılı futbolseverlerle küs kaldı.

Daha sonra tribünlerle barış sağlanırken, taraftarlar deneyimli futbolcuyu, "Göztepe’nin çocuğu Halil Akbunar" tezahüratlarıyla bağrına bastı. Halil’in ise taraftara kesinlikle kırgın olmadığı öğrenildi.

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TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE İSTİYOR

Bu sezon istenen grafiği yakalayamayan ve küme düşen Göztepe'de birçok futbolcuyla yolların ayrılması bekliyor. Bu isimlerden biri olan Halil Akbunar, Süper Lig devlerinin gözdesi konumunda bulunuyor. Yıldız futbolcu için Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'nin de devreye girdiği ve teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

İZMİR TAKIMLARINDA SON DURUM

ALTINORDU'NUN KORKUSU YOK

Spor Toto 1’inci Lig’de bay geçirdiği 35’inci haftanın ardından düşme hattıyla arasındaki puan farkı 3’ten 1’e inen Altınordu’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kalan 3 maçta hiçbir rakipten çekinmediklerini vurguladı. Şu ana kadar saha içinde gösterdikleri performansla bir yerlere geldiklerini ifade eden Eroğlu, "Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Ankaragücü ve Ümraniyespor’u en iyi dönemlerinde deplasmanda yendik. Ligde kolay maç yok. Alttaki takımlar da kazanıyor. Kendi işimizi kendimiz görmek istiyoruz" diye konuştu.

Ligde pazar günü Kocaelispor deplasmanında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak 41 puanlı İzmir temsilcisi, 1 puan altında yer alan ateş hattındaki rakibini altında tutmaya çalışacak. "Ligde kalmaz bizim elimizde, başkasının değil. Bu önemli bir avantaj" diyen deneyimli teknik adam, "Bence ligin en formda ekiplerinden biriyiz. Kimseden çekinmiyoruz. Evet rakipler de kazanıyor ama bugüne kadar bileğimizin hakkıyla nasıl geldiysek, ligi de böyle tamamlayacağız" dedi.

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KARŞIYAKA'DAN RAKİPLERE NET MESAJ

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta iddiasının bulunmadığı ve evinde çıktığı son 2 karşılaşmadan 4 puan çıkaran Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı yaptığı yazılı açıklama ile rakiplere net bir mesaj verdi. Geçen hafta Fethiyespor’u 4-1 yenerek rakibinin şampiyonluk yarışında havlu atmasına neden olan Karşıyaka, son olarak 2-2 berabere kaldığı Belediye Derincespor’a Play-Off yarışında darbe vurdu. "Biz şanlı tarihimizle 110 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü’yüz" diyen Başkan Büyükkarcı, "Bilhassa son maçlarımızla ilgili gerek rakip takımlarımızın durumundan kaynaklanan, gerekse sporun içinde olmaması gereken bataklık ruhundan dolayı, hem saha içinde hem saha dışında saçma sapan davranışlara maruz kalmaktayız. Anladığımız kadarıyla bazı rakiplerimiz iddiamızın kalmaması nedeniyle spor ruhunu hiçe saymamızı bekliyorlar. Hiç kimsenin Karşıyaka Spor Kulübü’nün onuruyla oynamaya hakkı yoktur, bu böyle bilinmelidir" şeklinde konuştu.



Rakiplerin Play-Off oynama veya küme düşme gibi durumlarının, Fair-Play ruhu ile mücadele edecekleri gerçeğini değiştirmeyeceğini anlatan Turgay Büyükkarcı, "Sonuç yalnızca saha içinde gösterilen performans ile doğru orantılıdır. Başta hocamızı ve sporun mücadele ruhunu kaybetmeyen sporcularımızı kalpten tebrik ediyorum" dedi.

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ALTAY'DA MATEUSZ LIS TEHLİKESİ

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma şansını matematiksel olarak koruyan Altay’da kaleci Mateusz Lis’e 15 Mayıs’a kadar 100 bin euro ödeme yapılması gerektiği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda geçen hafta gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday çıkmaması üzerine yetki kongre divanına geçerken, mevcut kadrodaki oyunculara yapılması gereken ödemeler büyük önem kazandı. İzmir temsilcisinin satmayı planladığı Polonyalı kaleci Lis de transfer taksidi yatırılmaması halinde serbest kalma hakkını kullanma yoluna gidebilecek. Lis, ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi olarak dikkat çekiyor.



Önümüzdeki günlerde yeniden kongre tarihi belirleyecek Altay’ın bir an önce yeni yönetimini belirleyerek gelecek sezon planlamasını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bir mucize gerçekleşmezse 1 yıl aradan sonra 1’inci Lig’e dönecek Altay’ın yaz dönemi için de transfer yasağı devam edecek. Bu yüzden siyah-beyazlılar, mevcut kadrosunu korumak istiyor. Devre arasında Galatasaray’ın talip olduğu kaleci Lis ile son olarak Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük’ün ilgilendiği belirtildi. Altay, bonservisi için 900 bin euro ödedeği Lis’ten 3 milyon gelir elde etmeyi planlıyor.



ANTALYA MAÇI İÇİN RET KARARI



Altay yönetiminin, iç sahada 2-1 kaybettikleri Fraport TAV Antalyaspor maçının tekrar edilmesi için yaptığı başvuru, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından reddedildi. İzmir temsilcisi bu müsabakada hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin’e VAR hakemi olarak görev verilmesi nedeniyle TFF’ye itirazda bulunmuştu.