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Son Dakika | Göztepe’de İlhan Palut vedalaştı
Süper Ligde evinde Fraport TAV Antalyaspora 1-0 yenilen Göztepede Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor.
Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspora da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı.
Yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palutun istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.
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