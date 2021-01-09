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GeriFutbol Son Dakika | Göztepe’de İlhan Palut vedalaştı
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Haber Giriş: 09.01.2021 - 20:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Göztepe’de İlhan Palut vedalaştı

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Son Dakika | Göztepe’de İlhan Palut vedalaştı
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Süper Ligde evinde Fraport TAV Antalyaspora 1-0 yenilen Göztepede Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor.

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspora da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı.

Yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palutun istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

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