Son Dakika | Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi koronavirüs şoku!
Süper Lig ekibi Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi üç futbolcu koronavirüse yakalandı. Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 3 futbolcu ve teknik heyetten 1 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Testi pozitif çıkan 4 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı bildirildi.
Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.
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