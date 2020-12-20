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Haber Giriş: 20.12.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi koronavirüs şoku!

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Süper Lig ekibi Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi üç futbolcu koronavirüse yakalandı. Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 3 futbolcu ve teknik heyetten 1 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Testi pozitif çıkan 4 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı bildirildi.

Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.

Son Dakika | Göztepede Galatasaray maçı öncesi koronavirüs şoku

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