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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 16:15,Son Güncelleme:/

Son dakika: Göztepe'de corona virüs testleri negatif!

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Son dakika: Göztepe'de corona virüs testleri negatif!
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Göztepe Kulübü, futbol takımına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol camiasında artan koronavirüs vakalarının ardından 25 Mart Çarşamba günü kulüp başkanı Mehmet Sepil, A Takım futbolcuları ve teknik heyete test yapıldığı, testlerin sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Kulübün süreci yakından takip ettiği ve futbolcuların antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürdüğü kaydedildi. Tüm hastalara acil şifalar dilendiği açıklamada tüm sağlık çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Son dakika: Göztepede corona virüs testleri negatif

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