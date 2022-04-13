Son dakika: Göztepe'de ayrılık! Obinna MLS yolcusu

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Spor Toto Süper Lig’de küme düşme sınırındaki Göztepe’de transferin gözde isimlerinden Obinna Nwobodo takımdan ayrıldı.

Kendisiyle ara transfer döneminde de ilgilenen MSL ekibi Cincinnati’den gelen teklifi kabul ettiğini açıklayan Nijeryalı futbolcu, "Ligin ilk yarısından itibaren birçok kulüp bana transfer teklifinde bulundu. O dönemde başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Göztepe'de kalmam gerektiğini bana iletti. Benim duygularım ve isteğim aynı yöndeydi ve Göztepe formasıyla elimden geldiğinin en iyisini yaparak mücadelemi sürdürdüm. Devre arasında ABD'den gelen teklif benim kariyerim açısından gerçekten önemliydi. Mevcut durum düşünüldüğünde bu teklife bugün itibarıyla olumlu dönüş yapmak istediğimi yönetime ilettim. Kariyerim adına öncelikli olarak Göztepe Kulübü’ne ve taraftarına minnet borçluyum. İzmir ve Göztepe'de çok güzel anılar biriktirdim. Taraftarımız bana her zaman inandı ve güvendi. Göztepe'nin bende yeri her zaman farklı olacak. Bu büyük camiada umarım ben de güzel izler bırakmışımdır. Beni destekleyen, her zaman yanımda olan Göztepe ailesine sonsuz teşekkür ederim" dedi.

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Geçen sezon Macaristan’ın Ujpest takımından transfer edilen Nwobodo, ilk senesinde 31 lig maçına çıktı. Bu sezon ise 29 müsabakaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu 1 kez ağları sarstı. Kurtuluş umutları tükenen Göztepe geçen hafta da golcüsü Ndiaye’yi Çin’e satmıştı.

Göztepe bu hafta küme düşebilir

Spor Toto Süper Lig’de üst üste 9 maçını kaybedip kümede kalma şansını mucizelere bırakan Göztepe, bu hafta Fenerbahçe ile adeta kader maçına çıkacak.

Sıralamada 27 puanla 18’inci basamakta yer alan ve kurtuluş bölgesindeki en yakın rakibi GZT Giresunspor’un 12 puan gerisinde kalan Göztepe, alınacak sonuçlara göre 33’üncü hafta sonunda Süper Lig’e resmen veda edebilir. Göztepe, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye yenilirse Giresunspor, Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Galatasaray’ın oynayacağı maçlara gözünü çevirecek.

Giresunspor dışındaki diğer rakipleriyle arasında 14 puan fark bulunan Göztepe, Fenerbahçe’ye yenilir diğer takımlar da maçlarını kazanırsa bitime 5 maç kala lige resmen beyaz mendil sallayacak. Giresunspor bu hafta evinde Beşiktaş’ı ağırlarken, Kayserispor-Çaykur Rizespor, Kasımpaşa-Adana Demirspor, İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK, Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmaları oynanacak.