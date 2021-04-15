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GeriFutbol Son dakika: Göztepe'de Alpaslan Öztürk koronavirüse yakalandı! Galatasaray maçı öncesi...
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Futbol
Haber Giriş: 15.04.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: Göztepe'de Alpaslan Öztürk koronavirüse yakalandı! Galatasaray maçı öncesi...

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Son dakika: Göztepe'de Alpaslan Öztürk koronavirüse yakalandı! Galatasaray maçı öncesi...

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Göztepe'nin milli stoperi Alpaslan Öztürk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Alpaslan Öztürk; "Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre takımdan ayrı kalacağım için üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Göztepede Alpaslan Öztürk koronavirüse yakalandı Galatasaray maçı öncesi...

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