Son dakika: Göztepe'de Alpaslan Öztürk koronavirüse yakalandı! Galatasaray maçı öncesi...

Sosyal medyadan paylaşım yapan Alpaslan Öztürk; "Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre takımdan ayrı kalacağım için üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

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