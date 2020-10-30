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Haber Giriş: 30.10.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Göztepe'de 3 pozitif vaka! Biri futbolcu...

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Son Dakika | Göztepe'de 3 pozitif vaka! Biri futbolcu...
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Göztepe; bir futbolcusunun, bir teknik ekip çalışanının ve bir yöneticisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de biri futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, rutin yapılan Kovid-19 testlerinin neticesinde 1 futbolcu, 1 teknik ekip çalışanı ve 1 yöneticinin sonucunun pozitif olduğu belirtildi.

Testi pozitif çıkan 3 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

 

Son Dakika | Göztepede 3 pozitif vaka Biri futbolcu...

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