Son Dakika | Göztepe'de 3 pozitif vaka! Biri futbolcu...
Göztepe; bir futbolcusunun, bir teknik ekip çalışanının ve bir yöneticisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de biri futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, rutin yapılan Kovid-19 testlerinin neticesinde 1 futbolcu, 1 teknik ekip çalışanı ve 1 yöneticinin sonucunun pozitif olduğu belirtildi.
Testi pozitif çıkan 3 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.
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