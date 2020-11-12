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Son Dakika | Göztepe'de 3 pozitif vaka!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepede, başkan Mehmet Sepilin koronavirüse yakalanmasının ardından takımda 3 pozitif vaka daha ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılara lige milli maçlar nedeniyle verilen arada yapılan testlerde 2 futbolcu, 1 teknik ekip personelinin PCR testi pozitif sonuçlandı. Test sonucu pozitif çıkan isimlerin izolasyona alınıp, tedavilerine başlandığı belirtildi.
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