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GeriFutbol Son dakika | Göztepe'de 3 kişinin koronavirüs testi negatife döndü!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

Son dakika | Göztepe'de 3 kişinin koronavirüs testi negatife döndü!

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Son dakika | Göztepe'de 3 kişinin koronavirüs testi negatife döndü!
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 3 kişinin Kovid-19 testinin negatife döndüğü bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, ilk olarak 11 Kasım Çarşamba günkü testlerde 2 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı. 

Bu 3 kişiye dün bir kez daha test yapıldığının bildirildiği açıklamada, "İki futbolcumuza ve teknik heyet personelimize belirli aralıklarla uygulanan üçer Kovid-19 testinden de negatif sonuçlar alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekipte bu vakaların dışında geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü maçından önce 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

 

Son dakika | Göztepede 3 kişinin koronavirüs testi negatife döndü

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