Son Dakika: Göztepe Ünal Karaman'la yollarını resmen ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman dönemi sona erdi.

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2019-2020 sezonu 21. haftasında Göztepe'nin başına geçen Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 24 müsabakada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 34 gol atan Göztepe, kalesinde 41 gol gördü.

Bu sezonun ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, 2 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

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