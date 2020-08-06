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Son Dakika | Göztepe transferi açıkladı! Kamil Wilczek Kopenhag'da...
Göztepe, Kamil Wilczek'in 900 bin euro karşılığında Kopenhag'a transfer olduğunu açıkladı.
Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Oyuncumuz Kamil Wilczek’in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır.
Kamil Wilczek’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.
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