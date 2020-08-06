MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Göztepe transferi açıkladı! Kamil Wilczek Kopenhag'da...
GeriFutbol Son Dakika | Göztepe transferi açıkladı! Kamil Wilczek Kopenhag'da...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 10:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Göztepe transferi açıkladı! Kamil Wilczek Kopenhag'da...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Göztepe, Kamil Wilczek'in 900 bin euro karşılığında Kopenhag'a transfer olduğunu açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Kamil Wilczek’in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır.

Kamil Wilczek’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle