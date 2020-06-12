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Son Dakika | Göztepe-Trabzonspor maçında Guilherme kırmızı kart gördü!
Trabzonspor'da Guilherme, 41. dakikada kırmızı kart gördü ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Göztepe-Trabzonspor maçının 41. dakikasında kırmızı kart çıktı.
Trabzonspor'da Guilherme, 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde cezalı duruma düştü.
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