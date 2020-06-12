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Haber Giriş: 12.06.2020 - 21:48,Son Güncelleme:

Son Dakika | Göztepe-Trabzonspor maçında Guilherme kırmızı kart gördü!

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Son Dakika | Göztepe-Trabzonspor maçında Guilherme kırmızı kart gördü!
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Trabzonspor'da Guilherme, 41. dakikada kırmızı kart gördü ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de Göztepe-Trabzonspor maçının 41. dakikasında kırmızı kart çıktı.

Trabzonspor'da Guilherme, 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde cezalı duruma düştü.

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