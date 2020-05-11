Son dakika! Göztepe teknik direktörü İlhan Palut'un annesi vefat etti!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin teknik direktörü İlhan Palut, annesi Leyla Palut’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.



Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören anne Palut, bugün Hatay’da hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan genç teknik adam apar topar İzmir’den ayrılarak memleketi Hatay’a gitti. Leyla Palut’un cenazesinin bugün öğle namazı sonrası Hatay’da toprağa verileceği öğrenildi. Göztepe'den İlhan Palut için başsağlığı mesajı yayınlandı.

Göztepe'nin mesajı şöyle:

Başımız Sağ olsun: Teknik Direktörümüz İlhan Palut’un annesi Leyla Palut’un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.

İlhan Palut'un eski takımı Hatayspor, genç teknik direktör için başsağlığı mesajı paylaştı.

Hatayspor'un mesajı şu şekilde:

Eski teknik direktörümüz, hemşehrimiz İlhan Palut’un annesi Leyla Palut’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Leyla Palut’a yüce Allah’tan rahmet, İlhan Palut’a ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.