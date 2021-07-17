MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Göztepe Lourency transferini açıkladı!
GeriFutbol Son dakika: Göztepe Lourency transferini açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 17.07.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: Göztepe Lourency transferini açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Göztepe Lourency transferini açıkladı!

Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Genelde sağ kanatta görev yapoan Lourency, sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

1996 doğumlu Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.

Brezilya’da dünyaya gelen Lourency; Chapecoens, Vila Nova FC, Brasil-RS takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Portekiz temsilcisi Gil Vicente takımında tamamladı.

Lourency’e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

Son dakika: Göztepe Lourency transferini açıkladı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi