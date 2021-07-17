Son dakika: Göztepe Lourency transferini açıkladı!
Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Genelde sağ kanatta görev yapoan Lourency, sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.
Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:
1996 doğumlu Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.
Brezilya’da dünyaya gelen Lourency; Chapecoens, Vila Nova FC, Brasil-RS takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Portekiz temsilcisi Gil Vicente takımında tamamladı.
Lourency’e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.