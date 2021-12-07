Son Dakika: Göztepe - Gaziantep FK maçında Ümit Öztürk kartlarını karıştırdı!

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe - Gaziantep FK karşılaşmasının ikinci yarısında mücadelenin hakemi Ümit Öztürk ilginç bir hataya imza attı.

63.dakikada Gaziantep FK ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda Göztepe forması giyen Berkay Emir, penaltı bekledi. Berkay sert tepki gösterince mücadelenin hakemi Ümit Öztürk, kırmızı kart gösterdi.

Kırmızı kartın ardından Göztepe forması oyuncular bir anda hakemin yanına giderek itirazda bulunmaya başladılar.

Hakem Ümit Öztürk, aslında sarı kart göstermek istediğini ve yanlış cebindeki kartı çıkardığını Göztepeli futbolculara anlattı ve kırmızı kartı iptal ederek Berkay'a sarı kart gösterdi.