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Futbol
Haber Giriş: 05.07.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Son dakika: Göztepe, Dino Arslanagic'i transfer etti

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Son dakika: Göztepe, Dino Arslanagic'i transfer etti

Süper Lig ekibi Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı futbolcu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

1993 doğumlu Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. 24 Nisan 1993'de Belçika'nın Valon Brabant şehrinde dünyaya gelen Arslanagic, Belçika'nın Standard Liège takımında profesyonel olduktan sonra Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak KAA Gent takımlarının formasını giydi. Dino Arslanagic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

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