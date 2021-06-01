Son Dakika: Göztepe, Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlı formamız ile nice başarılar Cherif" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Hırvatistan’ın HNK Gorica kulübünden kiralanan Senegalli santrfor, Süper Lig’de sarı kırmızılı formayla 39 maça çıkıp, 10 kez rakip fileleri sarstı.

Ndiaye, kupada da 2 gol kaydetti.

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