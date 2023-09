Son Dakika: Göztepe CEO'su Ivan Mance: Gerçek düşüncülerimi söylersem 5 maç ceza alırım

Haberin Devamı

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off turunda elenerek Süper Lig hayalini erteleyen Göztepe, yeni sezondaki hedefini belirledi.

Süper Lig hasretini dindirerek taraftarlarına 100.yıl yolunda coşku yaşatmak isteyen sarı kırmızılı ekip, kadrosunu daha önce Süper Lig’in önemli ekiplerinde oynayan Taha Altıkardeş, Celil Yüksel, Tarkan Serbest, Mame Diouf ve Mateusz Liz gibi oyuncularla güçlendirdi.

TFF 1.Lig’de 4 maçta 4 puan toplayan İzmir ekibi, pazar günü oynayacağı Bandırmaspor maçına odaklandı. Antrenman öncesinde konuşan Göztepe Kulüp CEO’su Ivan Mance, takım kaptanı İsmail Köybaşı ve tecrübeli golcü Mame Diouf, taraftara umut dolu mesajlar verdi.

GÖZTEPE CEO’SU IVAN MANCE:

“ALTAY GALİBİYETİ TAKIMA AYRI BİR RUH VE MOTİVASYON KATTI”

Tabii ki lige daha fazla puanla başlamak istiyorduk. Sahada aslında daha fazla puan hak ettiğimizi düşünüyorum ama bu şekilde oldu. Baktığınızda lig uzun bir maraton ve toplamda 36 maç var. O yüzden önümüzde daha çok toplanacak puan var. Altay maçı, ezeli rakibimize karşı bu galibiyet 44 yıl sonra deplasmanda takıma ayrı bir ruh ve motivasyon kattı. Bunun bize diğer maçlarda da ekstra motivasyon sağlayacağını düşünüyorum.

“GÖZTEPE’Yİ VE BU ARMAYI GERÇEKTEN YANSITAN TAKIMI KURMAYA ÇALIŞTIK”

Aslında biz bu sene çok fazla transfer gerçekleştirdik. Tabii ki taraftarlarımızın en fazla merak ettiği soru bu. Geçen seneden daha kuvvetli bir takım kurmaya çalıştık. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum ama bu transferler her zaman sonuçlarla yargılanır. Biz takıma gerçekten katkı sağlayacak, burada Göztepe’yi her maç başarıya ve galibiyete götürecek bir takım kurmaya çalıştık. Çünkü bizim için en önemlisi o. Göztepe’yi, armayı ve bu ruhu gerçekten yansıtan takımı kurmaya çalıştık. Bizim taraftarlarımız gerçekten savaşçı. Bizde bunu sağlayacak ve sahada savaşacak bir takım kurmak için her şeyimizi yaptık.

Ivan Mance’nin İlk 4 haftadaki hakem performansları hakkında düşünceleri:

“GERÇEK DÜŞÜNCELERİMİ SÖYLERSEM BURADA 5 MAÇ CEZA ALIRIM”

Aslında ben gerçek düşüncelerimi söylersem burada 5 maç ceza alırım. O yüzden bununla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Zaten insanlar futbolu biliyorlar ve ne olduğunu görüyorlar. Şimdi biz farklı yorumlar yapmayacağız. Sıkı bir şekilde çalışacağız ve her şeyimizi vermeye devam edeceğiz. Umarım maçlarımıza gelen hakemler de Göztepe’ye saygı gösterirler. Göztepe gerçekten bu saygıyı hak eden özel bir kulüp. Göztepe, sıradan bir kulüp değil, çok fazla taraftarı olan özel bir kulüp. Bizimde hakemlerden istediğimiz sadece bu saygı.

“GÖZTEPE İÇİN NE GEREKİYORSA BUNU HER ZAMAN YAPMAYA ÇALIŞIYORUM”

Ben buraya sportif direktör olarak geldim. Burada görevimi yapmaya devam ediyorum. Göztepe için elimden gelen her şeyi ben bu görevde yapıyorum. Ortada ani bir durum vardı. Bununla ilgili bir çözüm gerekiyordu. Bende burada bu rolü aldım. Dediğim gibi ben Göztepe için ne gerekiyorsa bunu her zaman yapmaya çalışıyorum ve gelecekte de ne gerekiyorsa bunu yapmaya her zaman hazırım. Daha sonra yetkililer gerekli kararları verdiğinde de bu değerlendirilir. Ama dediğim gibi burada ben Göztepe için önemli olan her şeyi yapmaya çalışmam. Çünkü önemli olan ben değilim, Göztepe.

“SÜPER LİG’E ÇIKMAK İSTİYORUZ, KİMSENİN BUNDAN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Biz kesinlikle Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim kulüp olarak ana hedefimiz kesinlikle bu. Ve bizde Süper Lig’e çıkmak için her şeyimizi yapacağız. Bütün departmanlar olarak sahada her şeyimizi vereceğiz. Çünkü bizim 100.yıl için böyle bir hedefimiz ve hayalimiz var. Bu hayali de gerçekleştireceğiz. Ben öncelikle bütün Göztepe taraftarlarına bize verdikleri bu inanılmaz destek için çok teşekkür ederim. Ben kişisel olarak onların bize inanılmaz şekilde destek verdiklerini ve tutkuyla takıma bağlı olduklarını görüyorum. Bu gerçekten etkileyici. Umarım bu hiçbir zaman değişmez ve takımımızı bu sene de sonuna kadar desteklerler. Çünkü sizde farkındasınızdır ki şu anda sahada her şeyi yapmak isteyen bir takım ruhu var. İşler iyi gitmediğinde bile takım bunu çevirmek için her şeyi yapıyor. Altay maçında da aslında bunu yaşadık. Bu enerjiyi sahada gördük. Son dakikada golü bulduktan sonra müthiş bir enerji ve sevinç vardı. Bu gerçekten Göztepe’nin gerçek ruhunu yansıtıyor. Taraftarlarımızın desteğini alarak sonuna kadar devam edeceğiz ve başarıya ulaşacağız.

GÖZTEPE’NİN TAKIM KAPTANI İSMAİL KÖYBAŞI:

“GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA KUVVETLİ BİR KADROYA SAHİBİZ, DAHA DA İYİ OLACAĞIZ”

Geriye dönüp baktığınızda geçen seneye göre yeni yapılanma içerisinde daha kuvvetli olan bir kadroya sahibiz. Takdir ederseniz ki futbolda uyum süreci vardır. Biz bunları en kısa sürede iyi atlattığımızı ve daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. “Göztepe ailesi” diye her zaman söylediğimiz bir şey vardı. Bu altı özellikle çizilmesi gereken ve anlamı da büyük olan bir kelimedir. İçeriği çok fazladır ve önemlidir. Herkes bu ailenin içerisinde mutlu olmak ve başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Son Altay galibiyeti çok çok değerli bir galibiyetti. Onu aldığımız için son derece mutluyuz. Zaten önceki maçlara baktığımızda ben skor olarak kazanamasak da maçları kazandığımızı düşünüyorum. Oyun anlamında çoğu maçı kazanacak seviyedeydik. Pozisyonlara da girdiğimizi düşünüyorum. Şanssızlık diyelim.Bazen bir sezonda yapılamayacak şanssızlıklar bize ilk 3-4 haftada denk geldi. Umarım bundan sonra olmaz ve galibiyetlerle devam ederiz. Burada oynadığımız Somaspor maçında yaşamış olduğum talihsiz bir olaydan dolayı sakatlık yaşadım. Futbolda çok da görülen bir şey değildi, ayak tabanımla alakalı bir durum. Şu an çok daha iyiye gidiyorum. Çalışmalarımı iyi yapıyorum. Şu anda bu şekilde takım arkadaşlarıma, hocalarıma ne gerekiyorsa yardımcı oluyorum. En kısa zamanda da saha içerisinde olacağım. Çok daha iyiye gidiyorum. Biz taraftarlarımızla daha güçlüyüz. Onlarla beraber atak yapıp, onlarla beraber defans yaptığımızda ve o sinerjiyi yakaladığımızda bu camianın başaramayacağı hiçbir şey yok. Bunu kalbimle söylüyorum. Burası özel bir yer. Buraya kendimi çok ait ve değerli hissediyorum. Burada geçirdiğim her anın da kıymetini biliyorum. Biz taraftarlarımızla daha güçlüyüz. Birlikte güçlüyüz. Taraftarımızın önünde en kısa sürede oynamak için sabırsızlanıyorum.”

GÖZTEPE’NİN SANTRFORU MAME DIOUF:

“SÜPER LİG BİRAZ DAHA TECRÜBEYE DAYALI, TFF 1.LİG DAHA AGRESİF BİR LİG”

Dürüst olmak gerekirse aslında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çok fazla yeni oyuncu var. Bu yeni oyuncuların birbirini tanıması bir süre alıyor tabii ki de. İstediğimiz gibi çok iyi başlayamadık. Ama yavaş yavaş istediğimiz noktaya gelmeye başladık. Şu anda iyi olduğumuzu düşünüyorum ve umarım en sonunda da hep beraber mutluluğa ulaşacağız. Hatayspor’da müthiş bir sezon geçirdim. Ama ben burada bu şekilde bir karşılaştırma yapmıyorum.

Ben her maç yapabileceğimin en iyisini nasıl yapabilirim ona odaklanıyorum. Şu an benim için yeni bir sezon ve yeni bir lig. Tabii ki farklılıklar var. Süper Lig biraz daha tecrübeye dayalı ama burası biraz daha agresif bir lig. Önemli olan bence sürekli öğrenmek ve kendimizi geliştirmek. Yapabileceğimizin her zaman en iyisini sunabilmek. Ve bende şu anda bunu yapmaya çalışıyorum.