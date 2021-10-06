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Son Dakika: Görüntüler dünyayı ayağı kaldırmıştı! Hakeme acımasızca saldıran William Ribeiro tutuklandı...

#William Ribeiro#Sao Paulo RS#Guarani
Son Dakika: Görüntüler dünyayı ayağı kaldırmıştı Hakeme acımasızca saldıran William Ribeiro tutuklandı...

Sao Paulo RS forması giyen William Ribeiro, Guarani maçında orta hakem Rodrigo Crivellaro’nun kafasına attığı tekme sebebiyle tutuklandı. Öte yandan kulübü, deneyimli oyuncunun sözleşmesini feshetti.

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Spor Arena Dış Haberler - Brezilya 6. Lig ekiplerinden Sao Paulo RS forması giyen William Ribeiro, Guarani maçında takımının aleyhine frikik çalan hakem Rodrigo Crivellaro'ya saldırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Yaşanan skandal olayın ardından stadyumu terk etmeden güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan William Ribeiro, hakim karşısına çıkacak. Riberio'nun emsal niteliğinde bir ceza alması bekleniyor.

Öte yandan Sao Paulo RS, maçın ardından yaptığı açıklamayla William Ribeiro'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.

Son Dakika: Görüntüler dünyayı ayağı kaldırmıştı Hakeme acımasızca saldıran William Ribeiro tutuklandı...

NELER OLMUŞTU?

Guarani ile Sao Paulo RS arasında oynanan maçta konuk takım 1-0 gerideyken aleyhte çalınan frikik kararı sonrası adeta çılgına dönen William Ribeiro sinirlerine hakim olamadı.

Kendini kaybeden deneyimli futbolcu, müsabakanın orta hakemi Rodrigo Crivellaro’ya tekmeyle saldırdı. Hakem Crivellaro, başına aldığı tekme sonrasında bilince kaybetti ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

Hakem Rodrigo Crivellaro, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılırken, William Ribeiro ise polisler tarafından stadyum içinde tutuklandı.

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Son Dakika: Görüntüler dünyayı ayağı kaldırmıştı Hakeme acımasızca saldıran William Ribeiro tutuklandı...

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Olayın ardından Sao Paulo RS, Ribeiro’nun sözleşmesini feshetti. Yapılan açıklamada, “Sao Paulo RS’in kuruluşunun 113. gününün yıl dönümünde, kulübümüz tarihindeki en üzücü olaylardan biriyle karşılaştı ve bu vahim anlar, tüm sporseverlerde bir şok etkisi yarattı. Üzgünüz ve bu durumdan ötürü çok utanıyoruz. Tüm dünyaya, darbe alan hakeme ve ailesi ne en içten özür dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir ve hukuki süreçte gereken adımlar da atılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

 

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#William Ribeiro#Sao Paulo RS#Guarani