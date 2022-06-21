Golden State Warriors'ın şampiyonluk kutlamasında Stephen Curry'den rol çalan Türk: Hayati Emre Bilgin!

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NBA'de 2021-2022 final serisini Boston Celtics karşısında 4-2 ile kazanan Golden State Warriors takımı, sezon başında yüzde 0.1 ihtimal verilen epik şampiyonluğunu San Francisco'da geçit töreni düzenleyerek kutladı.

Binlerce taraftar şampiyonluğu kutlamak için "Market Street" yolunda toplandı ancak törene damgasını vuran bir Türk oldu: Hayati Emre Bilgin... Stephen Curry'nin ilgi odağı olduğu geçiş esnasında yol kenarındaki bir ağaca tırmanan Trabzonspor taraftarı Bilgin, açtığı bordo mavili bayrakla sosyal medyanın gündemine oturdu.

GOLDEN STATE WARRIORS'IN ŞAMPİYONLUK GEÇİDİNDE TRABZONSPOR BAYRAĞI

Golden State Warriors takımını taşıyan şampiyonluk otobüsünün geçtiği esnada tırmandığı ağaçta Trabzonspor bayrağı açan bordo mavili futbolsever Hayati Emre Bilgin'in o anları sosyal medyada viral oldu.

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Stephen Curry soaking it all in with his family 💕 pic.twitter.com/JTYmBwMIcc — NBA (@NBA) June 20, 2022

HİKAYESİNİ SPOR ARENA'YA ANLATTI

Peki Hayati Emre Bilgin o sırada, orada ne yapıyordu? Her şeyi planlamış mıydı? Bu fikir aklına nasıl geldi? Videosunun sosyal medyada viral olabileceğini hayal etmiş miydi? İşte Golden State Warriors'ın şampiyonluk geçidine damga vuran Türk Hayati Emre Bilgin'in hikayesi ve ağaca tırmanışındaki mağaracılık detayı...

ESKİ BASKETBOLCU, MAĞARACILIKLA İLGİLENİYOR

Ben Hayati Emre Bilgin. 1995 yılında Trabzon'da dünyaya geldim. Aslen Vakfıkebir Yalıköy'lüyüm. Trabzon'da sırasıyla İdmangücü, Trabzonspor ve İdmanocağı takımlarında lise sonuna kadar toplamda 7 sene kadar basketbol oynadım. Lise sonrası İngilizce İşletme bölümünde okumak için Eskişehir'e taşındım. Üniversite hayatım boyunca yarı zamanlı olarak mağaracılık sporu ile ilgilendim ve gerek eğitim gerek kültürel amaçlı 25 farklı ülkeyi keşfetme şansım oldu. Bu durumun bana kattığı getirileri saymakla bitiremem.

EĞİTİMİ İÇİN AMERİKA'DA

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Şu an neden ABD'de bulunuyorsunuz?

Şu anda eğitim amacıyla Amerika'da bulunmaktayım.

ÖLMEDEN ÖNCE YAPMAK İSTİYORDU

Kutlamalara Trabzonspor bayrağı açmak için mi gittiniz?

Sadece Trabzonspor bayrağı açmak için gitmedim. Basketbol sevdalısı olarak NBA şampiyonluk kutlamalarına dahil olmak ölmeden önce yapmak istediğim şeylerden biriydi.

Kadraja girebileceğinizi planlamış mıydınız?

Görüntülere girebileceğimi düşünüyordum ancak hangi kadraja dahil olacağımı kestiremiyordum. Düzgün bir kadrajda olduğum müddetçe bir çok kanal tarafından çekileceğimin farkındaydım. Boş bir ağaç bulup çıktım ve kadraj açısından da şanslı olduğumu söyleyebilirim.

MAĞARACI OLMANIN AVANTAJIYLA AĞACA ÇIKTI

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Ağaca nasıl çıktınız?

Mağaracı olmanın da verdiği yetkinlikle ağaca çıkıp oyuncuları rahat şekilde görürken bir yandan da kadraja girmenin zor olacağını düşünüyordum. Kafamda kurduğum küçük plan şansımın da yaver gitmesiyle çalıştı diyebilirim.

Böyle bir şey yapmak aklınıza nasıl geldi?

İçimden, "Bir yerde şampiyonluk kutlaması varsa benim için çifte bayramdır" dedim ve San Francisco civarında yaşadığım için de kendimi direkt kutlama alanında buldum.

Videonun viral olduğundan nasıl haberiniz oldu?

Daha kutlamalar bitmeden bir mesaj aldım, "Bu sen misin?" diye. O an içimden "Farklı kadrajlarda fotoğraflarda çıktıysam neler olur acaba?" diye kendi kendime konuşurken Twitter'a baktım ve çoktan fotoğrafların paylaşıldığını fark ettim.

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İDOLÜ NOWITZKI, TUTTUĞU TAKIM DALLAS MAVERICKS

NBA ile yakından mı ilgilisiniz? Favorin Golden State Warriors mıydı?

Çocukluk idolüm Dirk Nowitzki olduğundan bu yıl maçlarını izleme şansım olan ve gönlümdeki takım NBA için her daim Dallas Mavericks'tir.

%0.1 İHTİMAL VERİLMİŞTİ, ŞAMPİYON OLDULAR

2021-22 sezonu öncesinde arka arkaya iki yıl play-off oynayamayan Golden State Warriors'ın şampiyon olmasına pek fazla ihtimal verilmiyordu. Steph Curry, Klay Thompson ve Draymond Green başta olmak üzere birçok ismin sakatlığıyla boğuşan Warriors, önceki yılların aksine şampiyonluğun doğal favorisi konumundan çok uzaklaşmıştı.

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ESPN'in veri analizi odaklı haber ve içerik platformu FiveThirtyEight, sezon öncesinde hesapladığı parametreler neticesinde Golden State Warriors'ın şampiyon olma ihtimalini %0.1 olarak hesaplamıştı. Platforma göre ayrıca Warriors, sezonu 36 galibiyet ve 46 mağlubiyet ile noktalayacaktı ancak bu da öyle olmadı ve sezonu 53 galibiyet, 29 mağlubiyet ile tamamladılar.

FİNALLERDEN SONRA %17'YE YÜKSELDİ

Final eşleşmesinin olmasının ardından hesaplamalarını güncelleyen FiveThirtyEight, Golden State Warriors'ın şampiyon olma ihtimalini %17'ye kadar yükseltmişti. Ancak Stephen Curry ve arkadaşları tüm bu oranlara rağmen Boston Celtics'i devirerek yeniden şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ardından bu konuya değinen Stephen Curry, "Sezon başında kimse burada olacağımızı düşünmüyordu. Şu anda bu sahada olanlar hariç kimse." dedi.

EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN 3. TAKIM

Daha önce 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında NBA şampiyonluk kupasına uzanan Golden State Warriors, 17'şer şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından en çok NBA şampiyonluğu kazanan 3. takım konumunda.

Golden State Warriors, 1991-98 Chicago Bulls’dan sonra 8 sezonluk bir dönemde en çok şampiyonluk yaşayan takım oldu.

STEVE KERR TARİH YAZIYOR

Golden State Warriors koçu Steve Kerr ise oyunculuk döneminde kazandığı 5 şampiyonluğun ardından Golden State Warriors ile antrenörlük kariyerinin 4. kupasını kazanarak NBA'de tekrar edilmesi güç bir başarıya imza attı.

Ayrıca Golden State Warriors, Steve Kerr döneminde çıktığı 24 play-off serisinin 22’sini kazanarak inanılmaz bir istatistiğe imza attı.

STEPHEN CURRY İLK KEZ FİNAL MVP'Sİ OLDU

Golden State Warriors'ta 34 sayıyla oynayan Stephen Curry maça damgasını vururken, Boston Celtics'te Jaylen Brown'ın 34 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

2022 NBA finallerinin en değerli oyuncusu seçilen 34 yaşındaki Stephen Curry, kariyerinde bunu ilk kez başarmış oldu. Yetenekli oyuncu, 2022 NBA finallerinin en değerli oyuncusu seçildiğini öğrendiği an gözyaşlarına hakim olamadı.