Golden State Warriors'ın şampiyonluk kutlamasında Stephen Curry'den rol çalan Türk: Hayati Emre Bilgin!

NBA'de 2021-2022 final serisini Boston Celtics karşısında 4-2 ile kazanan Golden State Warriors takımı, sezon başında yüzde 0.1 ihtimal verilen epik şampiyonluğunu San Francisco'da geçit töreni düzenleyerek kutladı.

Binlerce taraftar şampiyonluğu kutlamak için "Market Street" yolunda toplandı ancak törene damgasını vuran bir Türk oldu: Hayati Emre Bilgin... Stephen Curry'nin ilgi odağı olduğu geçiş esnasında yol kenarındaki bir ağaca tırmanan Trabzonspor taraftarı Bilgin, açtığı bordo mavili bayrakla sosyal medyanın gündemine oturdu.

GOLDEN STATE WARRIORS'IN ŞAMPİYONLUK GEÇİDİNDE TRABZONSPOR BAYRAĞI

Golden State Warriors takımını taşıyan şampiyonluk otobüsünün geçtiği esnada tırmandığı ağaçta Trabzonspor bayrağı açan bordo mavili futbolsever Hayati Emre Bilgin'in o anları sosyal medyada viral oldu.

Stephen Curry soaking it all in with his family 💕 pic.twitter.com/JTYmBwMIcc