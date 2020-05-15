MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Gölcükspor'da koronavirüs pozitif sayısı 3'e çıktı!
GeriFutbol Son dakika | Gölcükspor'da koronavirüs pozitif sayısı 3'e çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Son dakika | Gölcükspor'da koronavirüs pozitif sayısı 3'e çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Gölcükspor'da koronavirüs pozitif sayısı 3'e çıktı!
Abone Olgoogle-news

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Gölcükspor'da teknik direktör Ömer Faruk Uzuner'in ardından 2 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüp başkanı Hüseyin Çardak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenör Mustafa Çelik ve kulüp aşçısı Aytekin Barış'ın da aranarak test sonucunun pozitif olduğu yönünde bilgilendirildiğini söyledi.

Takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığını ifade eden Çardak, "Teknik direktörümüz Ömer hocayla birlikte koronavirüse yakalanan kişi sayımız 3'e yükseldi. Basından takip ediyoruz, koronavirüs çıkan başka takımlar da var. Bu ortamda liglerin bana kalırsa oynanmaması lazım. Futbolcular etki altında kalıyor. Yaz ayı geldiği için sıcaklıklar da artıyor. Bu konuların da değerlendirilmesi lazım." diye konuştu.

Teknik direktör Ömer Faruk Uzuner'in dün koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

 

Son dakika | Gölcüksporda koronavirüs pozitif sayısı 3e çıktı

Misli.com'da Bundesliga keyfi CANLI BAHİS ve CANLI YAYINLA cumartesi başlıyor!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle