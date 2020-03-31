Haber Giriş: 31.03.2020 - 16:36,
Son dakika: Göksenin Köksal'ın babası vefat etti
Galatasaray Doğa Sigorta'nın kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal hayatını kaybetti.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.
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