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Basketbol
Haber Giriş: 31.03.2020 - 16:36,Son Güncelleme:/

Son dakika: Göksenin Köksal'ın babası vefat etti

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Son dakika: Göksenin Köksal'ın babası vefat etti
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Galatasaray Doğa Sigorta'nın kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal hayatını kaybetti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.

Fenerbahçe Bekodan Göksenin Köksala başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Beko'dan Göksenin Köksal'a başsağlığı mesajı
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