Son Dakika | Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması!

TFF Genel Kurulu'nda beIN SPORTS'a konuşan Gümüşdağ; "Edin Visca için Türkiye'den gelen bir teklif yok. Sevilla'dan İrfan Can Kahveci ile ilgili teklif geldi. Onun dışında başka gelen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

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