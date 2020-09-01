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GeriFutbol Son Dakika | Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması!
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Haber Giriş: 01.09.2020 - 12:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması!

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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız futbolcuları Edin Visca ve İrfan Can Kahveci hakkında transfer açıklaması yaptı.

TFF Genel Kurulu'nda beIN SPORTS'a konuşan Gümüşdağ; "Edin Visca için Türkiye'den gelen bir teklif yok. Sevilla'dan İrfan Can Kahveci ile ilgili teklif geldi. Onun dışında başka gelen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Göksel Gümüşdağdan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması

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