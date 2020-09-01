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Son Dakika | Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması!
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız futbolcuları Edin Visca ve İrfan Can Kahveci hakkında transfer açıklaması yaptı.
TFF Genel Kurulu'nda beIN SPORTS'a konuşan Gümüşdağ; "Edin Visca için Türkiye'den gelen bir teklif yok. Sevilla'dan İrfan Can Kahveci ile ilgili teklif geldi. Onun dışında başka gelen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.
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