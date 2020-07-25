Son dakika | Göksel Gümüşdağ: İrfan Can Kahveci, Sevilla'ya transfer olabilir

Göksel Gümüşdağ'dan son dakika transfer açıklaması geldi... NTV'de yayınlanan yüzde 100 Futbol programına katılan Gümüşdağ, "İrfan Can Kahveci, Sevilla'ya gidebilir. Sevilla, İrfan ile çok ilgili" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE MAHMUT VE İRFAN CAN'I İSTEDİ"

Gümüşdağ ayrıca "Fenerbahçe Mahmut'u da istedi, İrfan'ı da istedi ama hiçbirini göndermedik. Mahmut'a sormadık, bizimle olmak istediğini biliyorduk. Doğru bir karar verdiğimiz de ortada" şeklinde konuştu.