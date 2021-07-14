Son Dakika: Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu! 2 yıllığına...
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni adresi netleşti. Tecrübeli sağ bekin Süper Lig ekibiyle 2 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu.
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre 36 yaşındaki Gökhan Gönül, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Gökhan Gönül'ün Karadeniz ekibinde kaptanlık görevini de yürüteceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta görev yapan Gökhan Gönül, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.